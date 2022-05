மாநில செய்திகள்

நடத்துனர் கொலை: மதுக்கடைகள் தான் இத்தகைய கொடுமைகளுக்கு காரணம் - அன்புமணி ராமதாஸ் + "||" + Conductor murder: Liquor stores are the cause of such atrocities - Anbumani Ramadas

நடத்துனர் கொலை: மதுக்கடைகள் தான் இத்தகைய கொடுமைகளுக்கு காரணம் - அன்புமணி ராமதாஸ்