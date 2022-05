மாநில செய்திகள்

நெல்லை பொன்னாக்குடி அருகே கல்குவாரியில் விபத்து - இடிபாடுகளில் 6 பேர் சிக்கியிருப்பதாக தகவல் + "||" + Accident at Mining site Nellai Ponnakudi 6 people are reported to be trapped

நெல்லை பொன்னாக்குடி அருகே கல்குவாரியில் விபத்து - இடிபாடுகளில் 6 பேர் சிக்கியிருப்பதாக தகவல்