மாநில செய்திகள்

இனி தனியாரும் செயற்கைகோளை விண்ணில் செலுத்தலாமா? இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் தகவல் + "||" + Can a private satellite be launched? Former ISRO chief informed

இனி தனியாரும் செயற்கைகோளை விண்ணில் செலுத்தலாமா? இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் தகவல்