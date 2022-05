மாநில செய்திகள்

பிரதமர் மோடி 26-ந் தேதி சென்னை வருகை - ரூ.12,413 கோடி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார் + "||" + PM Modi to visit Chennai on May 26 to lay foundation stone for Rs 12,413 crore projects

பிரதமர் மோடி 26-ந் தேதி சென்னை வருகை - ரூ.12,413 கோடி திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டுகிறார்