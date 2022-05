மாநில செய்திகள்

உடுமலை அருகே சாலையோர மரத்தில் கார் மோதி விபத்து - ஒருவர் உயிரிழப்பு 5 பேர் படுகாயம்...! + "||" + One killed, 5 injured in car crash in tree

