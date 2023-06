படிக்கும் போது வருகை பதிவேட்டில் திருத்தம் செய்ததை கண்டித்த தலைமை ஆசிரியருக்கு 21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு செல்போனில் கொலை மிரட்டல்-டிரைவர் மீது 2 பிரிவுகளில் வழக்கு

சேலம்

தம்மம்பட்டி:

தலைமை ஆசிரியர்

சேலம் மாவட்டம் தம்மம்பட்டி உடையார்பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ஜெயராமன் (வயது 69). ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியர். இவரது செல்போனில் தொடர்பு கொண்ட பாலகுமார் என்பவர், ஜெயராமனுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் தம்மம்பட்டி போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். விசாரணையில் ஜெயராமனுக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தது தம்மம்பட்டி பெருமாள் கோவில் பகுதியை சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற சுகாதார ஆய்வாளர் தேவராஜன் மகன் பாலகுமார் என்பதும், அவர், தற்போது டிரைவராக வேலை பார்த்து வந்ததும் தெரிய வந்தது. உடனே பாலகுமார் மீது 2 பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர்.

வருகைப்பதிவேடு திருத்தம்

போலீசார் நடத்திய மேல் விசாரணையில், ஜெயராமன், 2001- 2003-ம் ஆண்டில் தம்மம்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றியுள்ளார்.

அதே பள்ளியில் பாலகுமார் பிளஸ்-2 படித்து வந்தார். அப்போது வருகை பதிவேட்டை திருத்தம் செய்து ஒழுங்கீனத்தில் ஈடுபட்டதாக தெரிகிறது. இதனால் பாலகுமாரை, ஜெயராமன் கண்டித்துள்ளார்.

அதன் தொடர்ச்சியாகவே, ஜெயராமனை, பாலகுமார் செல்போனில் தொடர்பு கொண்டு மிரட்டியது தெரிய வந்தது. அப்போது, படிக்கும் போது வருகை பதிவேட்டை திருத்தியதால், என்ைன ஏன் கண்டித்தீர்கள் என்று கூறியதுடன், தகாத வார்த்தைகளால் பேசி கொலை மிரட்டல் விடுத்துள்ளதும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

21 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தலைமை ஆசிரியர் ஓய்வு பெற்று விட்ட நிலையிலும் பழைய மாணவரான டிரைவர் கொலை மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.