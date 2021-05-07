மாவட்ட செய்திகள்

உடுமலையில் நேற்று 2-வது நாளாக மதியம் 12 மணிக்கு மேல் கடைகள் அடைக்கப்பட்டன.பயணிகள் கூட்டம் இல்லாததால் பஸ்கள் எண்ணிக்கை மேலும் குறைக்கப்பட்டன.
உடுமலை

உடுமலையில் நேற்று 2-வது நாளாக மதியம் 12 மணிக்கு மேல் கடைகள் அடைக்கப்பட்டன. பயணிகள் கூட்டம் இல்லாததால் பஸ்கள் எண்ணிக்கை மேலும் குறைக்கப்பட்டன.

2-வது நாளாக கடைகள் அடைப்பு

கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அரசு தற்போது புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. அதன்படி தமிழக அரசால், திறந்து வைத்திருப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள கடைகள் காலையில் திறந்திருந்தன.

மதியம் 12மணிக்கு அவசர அவசரமாக அடைக்கப்பட்டன. போலீசார் வீதி, வீதியாக ரோந்து சுற்றி 12 மணிக்கு பிறகு திறந்திருந்த கடைகளை உடனடியாக அடைக்கும்படி எச்சரித்தனர். இதைத்தொடர்ந்து கடைகள் உடனடியாக அடைக்கப்பட்டன. மற்ற கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன. மருந்துகடைகள் மற்றும் பால்கடைகள் வழக்கம்போல் திறந்திருந்தன.

பயணிகள் வருகை குறைந்தது

கொரோனா வைரஸ் தொற்று அச்சத்தால் ஏற்கனவே கிராமபுறத்தில் இருந்து நகர பகுதிக்கு டவுன்பஸ்களில் வந்து செல்லும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை குறைந்திருந்தது. இந்த நிலையில் கடைகள் மதியம் 12 மணிக்கு அடைக்கப்பட்டுவிடும் என்பதால் தற்போது பயணிகளின் வருகை மேலும் குறைந்துள்ளது. அதனால் பஸ்களின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ் நாடு அரசுபோக்குவரத்துக்கழக உடுமலை கிளையில் வெளியூர் செல்லும் பஸ்கள் 36 -ம், டவுன் பஸ்கள் 58-ம் என மொத்தம் 94பஸ்கள் உள்ளன. பயணிகளின் வருகை குறைவாக இருந்ததால் நேற்று காலை வெளியூர் செல்லும் பஸ்கள் 24-ம், டவுன்பஸ்கள் 41-ம் எனமொத்தம் 65 பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. உடுமலை மத்திய பஸ்நிலையத்தில் சில வழித்தடங்களில் செல்லும் பஸ்களில் சில நேரங்களில் பயணிகள் கூட்டம் இருந்தது. சிலநேரங்களில் விரல் விட்டு எண்ணும் அளவிற்கே பயணிகள் இருந்தனர். அதுபோன்ற நேரங்களில் சிறிது நேரம் காத்திருந்து பயணிகள் ஓரளவு வந்து சேர்ந்ததும் அந்த பஸ் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. அதுபோன்று சிறிது கூடுதல் நேரம் இடைவெளி விட்டு பஸ் எடுக்கும்போது, அந்த பஸ்களில் ஓரளவு கூட்டம் சேர்கிறது. ஒரே வழித்தடத்தில் 2 டவுன் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வந்தால், அந்த வழித்தடத்தில் பயணிகள் வருகை குறைவாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஒருபஸ் நிறுத்தப்பட்டு விட்டு, ஒருபஸ் மட்டுமே அந்த வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த நிலையில் நேற்று மதியம் 12 மணிக்கு பிறகு கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அரசுபோக்குவரத்துக்கழக பஸ்களில், வெளியூர் செல்லும் பஸ்களில் ஒருபஸ் நிறுத்தப்பட்டு 23 பஸ்களும், டவுன்பஸ்களில் 4 பஸ்கள் நிறுத்தப்பட்டு 37 பஸ்களும் என மொத்தம் 60 அரசு பஸ்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டன. பயணிகளின் வருகை குறைந்து வந்ததால், அதற்கு ஏற்ப பஸ்களின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கப்பட்டது. அதன்படி நேற்று முன்தினம் 70அரசுபஸ்கள் இயக்கப்பட்ட நிலையில், நேற்று 60 அரசு பஸ்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டன. இதேபோன்று தனியார் பஸ்களும் குறைந்த அளவே இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

சாலைகள் வெறிச்சோடின

கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் பிற்பகல் மற்றும் மாலையில் தளிசாலை, பொள்ளாச்சி சாலை, பழனிசாலை, வ.உ.சி.வீதி உள்ளிட்ட பல சாலைகளில் மக்கள் நடமாட்டம் மிகவும் குறைந்து வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

மடத்துக்குளம்

மடத்துக்குளம் மற்றும் கணியூர் பகுதியில் உள்ள பஸ் நிலையங்களில் இருந்து, தாராபுரம், பழனி, பொள்ளாச்சி, திருப்பூர், உடுமலை, கொழுமம், கீரனூர் ஆகிய பகுதிகளுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இப்பகுதியில் உள்ள 30-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களிலிருந்து பெரும்பாலான பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். இதனையடுத்து மடத்துக்குளம் பகுதியில் பகல் 12 மணிக்கு மேல் கொரோனா புதிய கட்டுப்பாடுகளை முன்னிட்டு, அனைத்து கடைகளும் அடைக்கப்பட்டு, சாலைகள் வெறிச்சோடி காணப்படுகின்றன. பகல் 12 மணிக்கு மேல் பெரும்பாலான அரசு மற்றும் தனியார் பஸ்கள், கடந்த 2 நாட்களாக இயங்குவது இல்லை.

இந்நிலையில் பஸ்சுக்காக பயணிகள் நீண்டநேரம் காத்திருக்க நேரிடுகிறது. இதனால் தங்களது இருப்பிடங்களுக்கு செல்ல வாடகை வேன்கள் மற்றும் ஆட்டோவில் செல்லும் சூழ்நிலை உருவாகி உள்ளது. இது குறித்து பஸ் ஓட்டுனர் மற்றும் நடத்துனர்கள் கூறுகையில், பயணிகள் மிகவும் குறைவாக உள்ளதால், வருவாயும் குறைவாக உள்ளது. இதனால் மதியத்திற்கு மேல், பஸ்கள் இயங்கும் எண்ணிக்கை குறைக்கப்பட்டு பஸ்கள் நிறுத்தப்படுகின்றன என்றனர்.

இதுகுறித்து பயணிகள் கூறுகையில், காலையில் வரும் பஸ்கள், மதியம் கட்டாயம் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் காத்திருக்கின்றோம். ஆனால் திடீரென முன்னறிவிப்பின்றி பஸ்கள் இயக்குவதை குறைத்து விடுகின்றனர். இதன் காரணமாக குறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு, குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு செல்ல முடிவதில்லை. எனவே நாள் முழுவதும் முற்றிலுமாக பஸ்கள் இயக்கப்படுவது இல்லை என முன்னறிவிப்பு செய்து விட்டால், முன்னெச்சரிக்கையுடன் பாதுகாப்பாக வீட்டிலேயே இருப்போம் என்றனர்.

