சட்டசபை தேர்தல் - 2021

கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தையில் தொடர் இழுபறி? 23 தொகுதிகள் வரை இறங்கி வந்துள்ளோம் - தேமுதிக + "||" + We have come down to 23 blocks - DMDK

கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தையில் தொடர் இழுபறி? 23 தொகுதிகள் வரை இறங்கி வந்துள்ளோம் - தேமுதிக