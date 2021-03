சட்டசபை தேர்தல் - 2021

திமுக எத்தனை தொகுதிகளை ஒதுக்கினாலும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்போம் - வேல்முருகன் + "||" + Tamilaga Valvurimai Katchi gladly accept any number of seats allotted by DMK

திமுக எத்தனை தொகுதிகளை ஒதுக்கினாலும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்போம் - வேல்முருகன்