சட்டசபை தேர்தல் - 2021

திமுக கூட்டணியில் அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு + "||" + DMK Allot One Seat to All India Forward Bloc

திமுக கூட்டணியில் அகில இந்திய பார்வர்ட் பிளாக் கட்சிக்கு ஒரு தொகுதி ஒதுக்கீடு