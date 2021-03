சட்டசபை தேர்தல் - 2021

பாமக முதல் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் : பென்னாகரத்தில் ஜி.கே.மணி; ஜெயங்கொண்டத்தில் கே.பாலு போட்டி + "||" + List of candidates for the first phase of PMK

