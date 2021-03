சட்டசபை தேர்தல் - 2021

புதுச்சேரியில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு 15 தொகுதிகள், தி.மு.க.வுக்கு 13 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடு + "||" + In Puducherry, 15 seats have been allotted to the Congress and 13 to the DMK

