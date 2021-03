ஸ்டாலின் முதல்வர் கனவில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறார்;தி.மு.க.வின் வாரிசு அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்

சட்டசபை தேர்தல் - 2021

ஸ்டாலின் முதல்வர் கனவில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறார்;தி.மு.க.வின் வாரிசு அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம் + "||" + Stalin's chief is floating in a dream; Put an end to the succession politics of the DMK Edappadi Palanisamy campaign

ஸ்டாலின் முதல்வர் கனவில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறார்;தி.மு.க.வின் வாரிசு அரசியலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள் - எடப்பாடி பழனிசாமி பிரசாரம்