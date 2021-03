சட்டசபை தேர்தல் - 2021

ச.ம.க.,ஐ.ஜே.கே. கட்சிகளுக்கு பொதுசின்னம் வழங்க உத்தரவிடக்கோரி வழக்கு - தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு + "||" + Chennai High Court Order EC to Take Immediate Decision on Common Symbol Allocation For IJK, SMK, Puthiya Tamilagam Party

