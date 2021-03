சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தமிழகம், புதுச்சேரியில் பிரதமர் மோடி உள்பட 30 தலைவர்கள் பிரசாரம் பெயர் பட்டியலை வெளியிட்டது பா.ஜனதா + "||" + The BJP has released the campaign list of 30 leaders, including Prime Minister Modi, in Tamil Nadu and Pondicherry

