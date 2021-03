சட்டசபை தேர்தல் - 2021

அரியர் பசங்க நாங்க எங்க ஓட்டு இரட்டை இலைக்கே வித்தியாசமான முறையில் முதல் அமைச்சருக்கு வரவேற்பு + "||" + We guys ariyar Welcome to the chief Minister in a different way

