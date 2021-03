சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தேர்தல் பிரசாரத்தின் போது அ.தி.மு.க. எம்.பி முகமது ஜான் மாரடைப்பால் மரணம் + "||" + During the election campaign, the AIADMK MP Mohammed John dies of heart attack

