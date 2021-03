துணி துவைத்து,தோசை சுட்டு , டீ போட்டு வாக்காளர்களை கவர புதுப்புது முறைகளைக் கையாளும் வேட்பாளர்கள்

சென்னை

தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் மற்றும் கன்னியாகுமரி மக்களவைத் தொகுதி இடைத்தேர்தல் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் 6- ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த நிலையில் அ.தி.மு.க., தி.மு.க., அ.ம.மு.க., மக்கள் நீதி மய்யம், நாம் தமிழர் கட்சி உள்ளிட்ட கட்சிகளின் தலைவர்கள் தங்கள் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர் மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்துத் தீவிரத் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் மற்றும் சுயேட்சையாகப் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களும், வாக்கு சேகரிப்பில் புதிய யுக்திகளைக் கையாளுகின்றனர். டீ கடைகளில் டீ போடுவது, உணவகங்களில் புரோட்டா போடுவது, தோசை சுடுவது, துணி துவைப்பது, பெண்களுக்கு உதவி செய்ய அடுப்பு ஊதுவது, தண்ணீர் அடித்துக் கொடுப்பது, விவசாயிகளுடன் சேர்ந்து நாற்று நடுவது உள்ளிட்ட பல யுக்திகளைக் கையாண்டு மக்களிடம் வாக்கு சேகரித்து வருகின்றனர்.

நாகை சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளராக தங்க. கதிரவன் போட்டியிடுகிறார். இதைத் தொடர்ந்து, அவர் தீவிர பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் வாஷிங்மெஷின் வழங்கப்படும் என கைகளில் துணி துவைத்தபடி வாக்குறுதி அளித்து நேற்று (திங்கள்கிழமை) பிரசாரம் மேற்கொண்டார். அவர் துணி துவைக்கும் விடியோ தற்போது சமூக ஊடகங்களில் வைரலானது.

Tamil Nadu: AIADMK candidate Thanga Kathiravan from Nagapattinam washed clothes and promised to give washing machine after winning elections during campaigning yesterday. pic.twitter.com/orDGoRFUhn