சட்டசபை தேர்தல் - 2021

பா.ஜ.க. வேட்பாளருக்கு ஆதரவாகப் உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் கோவையில் பிரசாரம் + "||" + Tamil Nadu: Uttar Pradesh CM and Bharatiya Janata Party leader Yogi Adityanath campaigns in Coimbatore, ahead of assembly elections in the State

