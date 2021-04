சட்டசபை தேர்தல் - 2021

பொதுமக்கள் அனைவரும் கட்டாயம் முகக‌வசம் அணிந்துதான் வாக்களிக்க வேண்டும் - தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர் + "||" + People Must Wear Mask While While Going to Polling booth to Cast Vote in Tamilnadu says Health Secretary Radha Krishnan

பொதுமக்கள் அனைவரும் கட்டாயம் முகக‌வசம் அணிந்துதான் வாக்களிக்க வேண்டும் - தமிழக சுகாதாரத்துறை செயலாளர்