சட்டசபை தேர்தல் - 2021

புதுச்சேரி சட்டசபை தேர்தல் : 11 மணி நிலவரப்படி 20.07 % வாக்குகள் பதிவு + "||" + Puducherry Assembly Election: As of 11 am, 20.07% votes have been registered

