சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தென்காசி கலிங்கப்பட்டி வாக்குச்சாவடியில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வாக்களித்தார் + "||" + MDMK leader Vaiko cast his vote at the Tenkasi Kalingapatti polling station

தென்காசி கலிங்கப்பட்டி வாக்குச்சாவடியில் மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ வாக்களித்தார்