சட்டசபை தேர்தல் - 2021

வாக்குப்பதிவு செய்ததற்கான சிலிப் வராததால் வாக்குச்சாவடியிலேயே அமர்ந்திருந்த அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ + "||" + Because the slip for voting did not come Sitting at the polls Minister Cellur Raju

