சட்டசபை தேர்தல் - 2021

'மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு' இனித் தமிழகம் வெல்லும்! தேர்தலில் வெற்றி பெறச்செய்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி - மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை + "||" + Thanks to the voters who won the election - MK Stalin's statement

'மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு' இனித் தமிழகம் வெல்லும்! தேர்தலில் வெற்றி பெறச்செய்த வாக்காளர்களுக்கு நன்றி - மு.க.ஸ்டாலின் அறிக்கை