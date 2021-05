சட்டசபை தேர்தல் - 2021

என் மீது அன்பும் பாசமும் பொழிந்த குமரி மக்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி - விஜய் வசந்த் டுவீட் + "||" + My heartfelt thanks to the people of Kumari - Vijay Vasant

என் மீது அன்பும் பாசமும் பொழிந்த குமரி மக்களுக்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி - விஜய் வசந்த் டுவீட்