சட்டசபை தேர்தல் - 2021

தொழிலாளர் நலத்துறை ‘தொழிலாளர் நலன் - திறன் மேம்பாட்டுத் துறை’ என்று பெயரிடப்படுகிறது - மு.க.ஸ்டாலின் + "||" + Key Portfolio Name has been Changed by CM Designate MK Stalin

