மாநில செய்திகள்

மசூலிப்பட்டினம் -காக்கி நாடா இடையே நாளை பிற்பகல் பெய்ட்டி புயல் கரையைக்கடக்கும்: வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + storm falls off tomorrow afternoon between the Masulipattinam-kakainada

மசூலிப்பட்டினம் -காக்கி நாடா இடையே நாளை பிற்பகல் பெய்ட்டி புயல் கரையைக்கடக்கும்: வானிலை ஆய்வு மையம்