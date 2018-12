தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் சர்க்கரை ஆலையில் பாய்லர் வெடித்து 6 பேர் பலி + "||" + Visuals from Nirani sugars in Mudhol, Bagalkot where 6 people died and 5 were critically injured in a boiler blast earlier today

