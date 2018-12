உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் 15 பயங்கரவாதிகளுக்கு மரண தண்டனை - ராணுவ தளபதி உறுதி செய்து உத்தரவு + "||" + The death sentence of 15 terrorists in Pakistan - the army commander has been ordered

