மாநில செய்திகள்

அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தினால் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் - தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி + "||" + Tuticorin collecter request to people, says govt firms into the appeal aginst NGT order

அனுமதியின்றி போராட்டம் நடத்தினால் சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் - தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி