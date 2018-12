கிரிக்கெட்

பெர்த் டெஸ்ட் போட்டி: இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பு, வெற்றி பெற இன்னும் 175 ரன்கள் தேவை + "||" + India vs Australia Pant, Vihari at the crease as India need 175 more runs

பெர்த் டெஸ்ட் போட்டி: இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பு, வெற்றி பெற இன்னும் 175 ரன்கள் தேவை