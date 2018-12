மாநில செய்திகள்

ஆர்.கே. நகர் தேர்தல் பணப்பட்டுவாடா விவகாரத்தில் பெயரிடப்படாத எஃப்ஐஆராக இருப்பது ஏன்? உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி + "||" + Why no name in FIR in the RK Nagar poll payment issue? HC asks

ஆர்.கே. நகர் தேர்தல் பணப்பட்டுவாடா விவகாரத்தில் பெயரிடப்படாத எஃப்ஐஆராக இருப்பது ஏன்? உயர்நீதிமன்றம் கேள்வி