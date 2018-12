மாநில செய்திகள்

பிளாஸ்டிக் பைகளை தடை செய்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு தடை இல்லை - சென்னை ஐகோர்ட் + "||" + Plastic bags are banned The Government of Tamil Nadu has not banned the government Chennai High Court

பிளாஸ்டிக் பைகளை தடை செய்து தமிழக அரசு பிறப்பித்த அரசாணைக்கு தடை இல்லை - சென்னை ஐகோர்ட்