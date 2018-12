தேசிய செய்திகள்

பாரதீய ஜனதா கட்சியின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1027 கோடி, செலவு ரூ.758 கோடி + "||" + BJP declares Rs 1,000 cr income, here are details of other parties

பாரதீய ஜனதா கட்சியின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1027 கோடி, செலவு ரூ.758 கோடி