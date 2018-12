கிரிக்கெட்

என்னுடைய சதம் வெற்றிக்கு பங்களிப்பு செய்யவில்லை அது பற்றி பேசி பயனில்லை - வீராட் கோலி + "||" + India vs Australia: We never thought about spin option, says Virat Kohli

என்னுடைய சதம் வெற்றிக்கு பங்களிப்பு செய்யவில்லை அது பற்றி பேசி பயனில்லை - வீராட் கோலி