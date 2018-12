தேசிய செய்திகள்

நெல்லுக்கு ஆதார விலை குவிண்டால் ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தியது சத்தீஷ்கார் காங்கிரஸ் அரசு + "||" + Paddy procurement in Chhattisgarh to resume in full swing buoyed by MSP hike

நெல்லுக்கு ஆதார விலை குவிண்டால் ரூ.2,500 ஆக உயர்த்தியது சத்தீஷ்கார் காங்கிரஸ் அரசு