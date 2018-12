மாநில செய்திகள்

சிறப்பு அதிகாரி பொன். மாணிக்கவேல் மீது புகார்; நடவடிக்கை எடுக்க பரிசீலிக்கப்படும்: டி.ஜி.பி. அலுவலகம் + "||" + Complaint against Special Officer Pon. Manickavel; will consider to take action: DGP Office

சிறப்பு அதிகாரி பொன். மாணிக்கவேல் மீது புகார்; நடவடிக்கை எடுக்க பரிசீலிக்கப்படும்: டி.ஜி.பி. அலுவலகம்