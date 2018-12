தேசிய செய்திகள்

21-ந் தேதி வங்கிகள் வேலைநிறுத்தம்: 24-ந் தேதி தவிர 4 நாட்களுக்கு வங்கிகள் இயங்காது + "||" + Banks strike on 21st March: Banks will not operate for 4 days except 24

21-ந் தேதி வங்கிகள் வேலைநிறுத்தம்: 24-ந் தேதி தவிர 4 நாட்களுக்கு வங்கிகள் இயங்காது