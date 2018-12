தேசிய செய்திகள்

சாதாரண மக்கள் பயன்படுத்தும் 99 சதவீத பொருட்களை 18 சதவீத ஜி.எஸ்.டி. வரம்புக்குள் கொண்டுவர நடவடிக்கை - பிரதமர் நரேந்திர மோடி தகவல்

The 99 percent of the products used by ordinary people are 18 percent of GSD. Action to come into limbo - Prime Minister Narendra Modi Information

