உலக செய்திகள்

உலகளவில் அதிகளவு ஸ்பேம் அழைப்புகளால் பாதிக்கப்படும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 2-வது இடம் + "||" + TRUECALLER INSIGHTS: THE TOP 20 COUNTRIES AFFECTED BY SPAM CALLS IN 2018

உலகளவில் அதிகளவு ஸ்பேம் அழைப்புகளால் பாதிக்கப்படும் நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியாவிற்கு 2-வது இடம்