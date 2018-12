மாநில செய்திகள்

கட்சி விதியை யார் மீறினாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்; அமைச்சர் ஜெயக்குமார் + "||" + Action will be taken against any violation of party rule, Minister Jayakumar

