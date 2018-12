மாநில செய்திகள்

வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் கிராம அதிகாரிகளுக்கு சம்பளம் அளிக்க வேண்டாம் மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு, அரசு உத்தரவு + "||" + Do not pay the village authorities

வேலை நிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடும் கிராம அதிகாரிகளுக்கு சம்பளம் அளிக்க வேண்டாம் மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு, அரசு உத்தரவு