உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த கணவன், மனைவி வேலை பார்ப்பதில் சிக்கல் - விசா வழக்கில் கோர்ட்டு அடுத்த மாதம் விசாரணை + "||" + Problem in working with husband and wife abroad in the United States - The court is investigating the next month in a visa case

அமெரிக்காவில் வெளிநாடுகளை சேர்ந்த கணவன், மனைவி வேலை பார்ப்பதில் சிக்கல் - விசா வழக்கில் கோர்ட்டு அடுத்த மாதம் விசாரணை