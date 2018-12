மாநில செய்திகள்

தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் ரூ.7.85 கோடி முறைகேடா? முதல் - அமைச்சரிடம் பட அதிபர்கள் புகார் தற்காலிக நிர்வாகக்குழு அமைக்க வலியுறுத்தல் + "||" + In the Producers Association Rs.7.85 crore is wrong?

தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தில் ரூ.7.85 கோடி முறைகேடா? முதல் - அமைச்சரிடம் பட அதிபர்கள் புகார் தற்காலிக நிர்வாகக்குழு அமைக்க வலியுறுத்தல்