மாநில செய்திகள்

ரூ.1,277 கோடி பேரிடர் நிதியை பயன்படுத்தலாம் ‘கஜா’ புயல் நிவாரண நிதி 2 வாரத்தில் அறிவிக்கப்படும் ஐகோர்ட்டில் மத்திய அரசு தகவல் + "||" + Kaja storm relief fund will be announced in 2 weeks

ரூ.1,277 கோடி பேரிடர் நிதியை பயன்படுத்தலாம் ‘கஜா’ புயல் நிவாரண நிதி 2 வாரத்தில் அறிவிக்கப்படும் ஐகோர்ட்டில் மத்திய அரசு தகவல்