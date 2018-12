மாநில செய்திகள்

தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் இன்று மாலை முதல் பரவலாக மிதமான மழை - சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + South coastal coastal districts This is the first widespread rain ever since Chennai Meteorological Center

