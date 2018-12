தேசிய செய்திகள்

ஆந்திரா, தெலுங்கானாவில் கடும் குளிருக்கு 46 பேர் பலி + "||" + 46 people killed in severe cold in Andhra Pradesh and Telangana

ஆந்திரா, தெலுங்கானாவில் கடும் குளிருக்கு 46 பேர் பலி