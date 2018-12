தேசிய செய்திகள்

போலி கால்சென்டரில் பணியாற்றிய 126 பேர் கைது - அமெரிக்கர்களிடம் பேசி மோசடியில் ஈடுபட்டனர் + "||" + 126 people arrested in fake call center - Speaking to the Americans, they were engaged in fraud

போலி கால்சென்டரில் பணியாற்றிய 126 பேர் கைது - அமெரிக்கர்களிடம் பேசி மோசடியில் ஈடுபட்டனர்