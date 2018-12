தேசிய செய்திகள்

அனுமன் ‘ஜாட்’ சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் - உத்தரபிரதேச மந்திரி சொல்கிறார் + "||" + Hanuman belongs to the 'Jat' community - The Uttar Pradesh minister says

அனுமன் ‘ஜாட்’ சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர் - உத்தரபிரதேச மந்திரி சொல்கிறார்