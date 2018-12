உலக செய்திகள்

நிதி மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் பெறப்படாததால் அமெரிக்க அரசு நிர்வாகம் மீண்டும் முடக்கம் + "||" + US Government Shuts Down, 8 Lakh Staff Without Pay In Holiday Season

நிதி மசோதாவுக்கு ஒப்புதல் பெறப்படாததால் அமெரிக்க அரசு நிர்வாகம் மீண்டும் முடக்கம்